الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في القائم

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القاء القبض على ارهابي في القائم بمحافظة الانبار.وذكرت المدريرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٠ تمكنت من القبض على احد الارهابيين في قضاء الرمانة بالقائم – الانبار”.واضافت ان “الارهابي […]

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