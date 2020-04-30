2020/04/30 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تصدر قرارين حول السماح بالسفر الى الخارج ودوام احدى الهيئات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تصدر قرارين حول السماح بالسفر الى الخارج ودوام احدى الهيئات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تصدر قرارين حول السماح بالسفر الى الخارج ودوام احدى الهيئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).