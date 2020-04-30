لجنة برلمانية تحيل

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية يوم الخميس إحالة "مخالفات" لوزير الصحة جعفر علاوي الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان ورد لشفق نيوز، ان "لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا الى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها".

وأضاف أن "الملفات تضمنت مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة".

وأوضح الجبوري ان "اللجنة النيابية تبدي أسفها لضعف الأداء الإداري لوزير الصحة وإخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا، فبينما يفترض أننا اليوم في سباق مع الزمن، نجد أن اغلب العقود الخاصة بكورونا لم تجهز حتى هذه اللحظة".

وأردف بالقول، "وبالتالي اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء تلبية للمصلحة العامة ولكون التحديات التي يمر بها العراق اليوم لاتحتمل المجاملات بل تتطلب قرارات سريعة وحاسمة".

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