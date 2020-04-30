الإعلام الرقمي: ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة كورونا

2020/04/30 | 22:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مركز الاعلام الرقمي DMC، مساء اليوم الخميس، ان عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها "الهاكرز" قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن كورونا.وقال المركز في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الاول من هذا العام، وبسبب تاثير ازمة كورونا، كانت 26.5 ٪ وهي النسبة التي ارتفعت بمقدار 20 ٪ عن الربع السابق بحسب باحثون في مختبرات Arkose".واضاف ان "الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي اعلى معدل لهكذا نوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين ابعد ازدياد استخدامهم للانترنيت في فترة الحجر الصحي، وارتفاع تعاملاتهم الرقمية".واشار المركز الى ان "مكتب التحقيقات الفدرالي FBI قد حذر في الايام القليلة الماضية من الابتزاز الالكتروني بسبب وجود الناس في بيوتهم وارتفاع معدلات البطالة بسبب الازمة الحالية مما يعني انهم يستخدمون الانترنيت بكثرة ، وهذا الموضوع سيحظى باهتمام الهاكرز".

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