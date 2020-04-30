وسط توتر المنطقة عسكريّاً… تسيير الدوريّة المشتركة السابعة في إدلب

2020/04/30 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوّات الروسيّة والتركيّة صباح اليوم الخميس، الدوريّة المشتركة السابعة على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة، المعروف بـ M4، وذلك تنفيذاً لاتفاق موسكو بشأن إدلب المبرم في الخامس من شهر آذار /مارس الماضي.وقالت…

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