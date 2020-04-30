2020/04/30 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم الخميس تقوم بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر بيانات مكذوبة عن الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كورونا، تهيب الوزارة بالجميع توخي الدقة والحذر واعتماد المصادر الرسمية حصرا وتدعو الوزارة هيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل حالة وفاة واحدة و82 إصابة فيروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل حالة وفاة واحدة و82 إصابة فيروس كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).