وزارة الداخلية تعلن تحرير مختطف والقبض على الخاطفين في بغداد

2020/04/30 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تحرير مختطف والقبض على الخاطفين في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ، القت القبض على متهمين اثنين في منطقة العطيفية ببغداد اقدما على اختطاف احد المواطنين ومساومة ذوية على مبلغ مالي لإطلاق صراحة”.[…]

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