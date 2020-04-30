الصين تبحث عن حضارات خارجية بمساعدة تلسكوب جديد

2020/04/30 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأت الصين البحث عن حضارات خارج الأرض بمساعدة أضخم تلسكوب لاسلكي في العالم ، حيث تسمح قوته باكتشاف علامات الحياة الذكية على آلاف الكواكب الخارجية، ومنها مجرة أندرومينا المجاورة.وقد بدأ تشغيل تلسكوب FAST، رسميا في 11 يناير عام 2020.وبني التلسكوب الذي قطره 500 متر بإقليم قويتشو بجنوب الصين.وبلغت كلفته 185 […]

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