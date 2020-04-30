مجلس القضاء: تم اعتقال ثمانية متهمين اساسيين بقضية التأمين بالتربية بينهم وكيل الوزارة

2020/04/30 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، ان التحقيق في قضية عقد تامين وزارة التربية مستمر، فيما اشار الى انه تم اعتقال ثمانية متهمين اساسيين بالقضية بينهم وكيل الوزارة.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، نسخة منه ان “القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة اوضح ان […]

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