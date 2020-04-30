2020/04/30 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط أربع فذائف هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط أربع فذائف هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط أربع فذائف هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).