2020/04/30 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعربت ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا اليوم الخميس، عن قلق المنظمة من انتشار فيروس كورونا المستجد بين أفراد المجتمع في عدد كبير من دول غرب القارة.وأفادت مويتي “نشعر بقلق شديد إزاء غرب إفريقيا حيث نشهد بعض حالات الانتشار بين أفراد المجتمع في عدد كبير من الدول مقارنة بغيرها”.وأضافت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: قلقون من انتشار كورونا وسط مجتمعات بغرب إفريقيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: قلقون من انتشار كورونا وسط مجتمعات بغرب إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).