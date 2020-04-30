الداخلية تعلن اعتقال “ابو شهاب” في ايسر الموصل

2020/04/30 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اعتقال “ابو شهاب” في ايسر الموصل.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “قوة مشتركة من فوج قوة الواجب التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من […]

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