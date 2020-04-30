الفيفا والاتحاد الآسيوي يدعمان تطبيعية اتحاد الكرة ويطلعان على عملها

2020/04/30 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اجتمعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم عبر منصة السكايب للتواصل الاجتماعي مع اعضاء من الاتحادين الدولي والاسيوي وعضو مكتب الفيفا في دبي، للاطلاع على اخر الخطوات التي قامت بها التطبيعية منذ استلامها مهمة ادارة ملف اتحاد الكرة وحضر الاجتماع الامين العام للاتحاد المهندس محمد فرحان.

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