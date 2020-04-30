سقوط أربع قنابر هاون في منطقة الكيلو 110 بمحافظة الأنبار

2020/04/30 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن سقوط اربع قنابر هاون في الانبار.

وذكرت الخلية في ب...





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