الاعلام الأمني: سقوط أربع قنابر هاون في الانبار

2020/04/30 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، سقوط أربع قنابر هاون في محافظة الأنبار.

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