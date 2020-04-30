2020/04/30 | 23:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني : سقوط 4 قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 23:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : سقوط 4 قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الأنبار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : سقوط 4 قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).