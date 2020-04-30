مراسل “العهد نيوز”: مسلحون يغتالون نقيب في الجيش بمنزله جنوب صلاح الدين

2020/04/30 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين افاد مراسل”العهد نيوز” في صلاح الدين ، اليوم الخميس، عن اغتيال النقيب ايسر على ربيع العزاوي في يثرب جنوب صلاح الدين.وقال مراسلنا ،ان”مسلحين نفذو هجوما على منزل النقيب ايسر علي ربيع العزاوي في منطقة بتار بناحية يثرب جنوب صلاح الدين واضاف الى ان العملية ادت الى” استشهاد النقيب وليس هناك […]

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