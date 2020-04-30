القضاء الاعلى يعلن اعتقال وكيل وزارة التربية ومتهمين اخرين بعقود فساد

2020/04/30 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مجلس القضاء الأعلى، استمرار التحقيقات بفساد عقد تأمين وزارة التربية مع احدى الشركات ، مشيرا الى اعتقال وكيل الوزارة ومتهمين اساسيين واستعادة 41 مليار دينار .وذكر بيان للقضاء الأعلى ، ان "القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة أوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية مع احدى الشركات حيث تم إلقاء القبض على ثمانية من المتهمين الاساسيين وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة وتم استعادة مبلغ ٢٥ مليار دينار من مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار وان الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الايام القادمة". كما أوضح القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية ان "وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق".وأشار الى انه "وفي ذات الوقت فقد اصدرت المحكمة أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية وأصدرت قرارات بحجز كافة حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية كذلك صدرت مذكرة باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف تلك الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقية بحقه".

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