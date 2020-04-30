كتل شيعية تخير الكاظمي بين اجراء تعديلات على البرنامج الحكومي او رفضه في البرلمان

2020/04/30 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح ، الخميس، اعتراضهما على المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى البرلمان، لغرض دراسته قبل اعتماده في جلسة التصويت.وقال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" النائب كاطع الركابي، الخميس، لوسائل اعلام عربية ، إن "هناك الكثير من الإشكاليات على المنهاج الوزاري الذي قدمه الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي، فهذا المنهاج خال من فقرات مهمة، هي محل اهتمام القوى السياسية والشعب العراقي، بصورة كاملة".وأضاف الركابي أن "المنهاج الوزاري سيتم تعديله من قبل البرلمان العراقي والقوى السياسية، فهناك فقرات مهمة لم يذكرها المنهاج؛ منها عدم تحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة، بل ترك الأمر مفتوحاً، ولم يتطرق إلى إخراج القوات الأجنبية كافة من الأراضي العراقية، الذي جاء وفق قرار من قبل البرلمان، وتم تأييده من قبل الشعب العراقي".وأضاف أن "هناك فقرات وقضايا مهمة، غابت عن المنهاج الوزاري، وربما تعمد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عدم ذكرها في منهاج حكومته".وأكد القيادي في "ائتلاف دولة القانون" أنه "إذا لم يوافق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تعديل المنهاج الوزاري وضم الفقرات المهمة فيه، لن يتم التصويت عليه في البرلمان ، وعدم التصويت على المنهاج، يعني رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة".من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، ان "الفقرات الرئيسية، التي يجب أن يتضمنها المنهاج الحكومي، تطبيق قرار البرلمان ، القاضي بإخراج القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، وهذا مبدأ رئيسي وأساسي لنا، فصعب تمرير هكذا منهاج حكومي دون وجود هذه الفقرة فيه".وأضاف الفتلاوي أنه "كذلك يجب أن يتضمن المنهاج الوزاري قضية اتفاقية الصين، والتأكيد على العمل عليها والاستمرار في تنفيذها، خصوصاً أنها اتفاقية مهمة في ظل الوضع الذي يعيشه العراق".وبيّن أن "البرلمان العراقي والقوى السياسية ستطالب رئيس الوزراء المكلف بضرورة تعديل المنهاج الحكومي، وإضافة هذه الفقرات المهمة عليه، حتى لا تكون هناك معرقلات للتصويت على هذا المنهاج من قبل النواب، فهناك تساؤلات كثيرة عن سبب عدم ذكر أهم الفقرات التي تؤكد عليها القوى السياسية".

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