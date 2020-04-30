اللواء الرابع بالحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير في قضاء شط العرب (صور)

2020/04/30 | 23:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الرابع في الحشد الشعبي،اليوم الخميس، حملة تعفير في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة وذلك ضمن حملة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدئ ، إن الحملة شملت تعفير الشوارع والاسواق والمنازل والمراكز الصحية ومواقع القوات الأمنية وبضمنها مركز شرطة الفيحاء و سيطرة

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