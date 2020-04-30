خلية الاعلام الامني: سقوط 4 قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الأنبار

2020/04/30 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه ، إن ” أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو ١١٠ بمحافظة الأنبار ضمن قاطع الفوج الثاني طرق خارجية”.واضافت أن “الحادث لم ينتج […]

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