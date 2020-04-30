الامن والدفاع النيابية تحقق بدخول مخدرات لسجن حكومي يحضى بحراسة وحماية مشددة

2020/04/30 | 23:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة قالت لجنة الامن والدفاع النيابية،اليوم الخميس،انها اجرت زيارة لسجن البصرة المركزي، برفقة مدير مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة مهدي التميمي ، بعد ورود معلومات حول دخول مخدرات للنزلاء .وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في بيان انه تمت المتابعة مع إدارة السجن عن وجود شكاوي وصلت حول دخول "المخدرات" لسجن البصرة المركزي ،وكيف دخلت او من سهل عملية دخولها على الرغم من وجود إجراءات امنية وعمليات تفتيش، مستغربا في الوقت ذاته من وجود مثل هذه الحالات في سجون محصنة ومطوقة امنيا ويكون دخول الممنوعات لها بسلاسة.ونوه الزيادي انه سيطرح الموضوع داخل لجنة الامن والدفاع وسيتم استضافة القائمين على السجون والاستفهام حول دخول مواد مخدرة لسجون تحضى بحراسة وحماية مشددة ،وهذا يجب ان يضع حد له لأنه ليس من المعقول دخول المخدرات وربما سيتم ادخال مواد اخرى كآلات الجارحة او الاسلحة وهذا لايقل خطراً عن المخدرات.

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