بسبب كورونا.. شركات طيران أوروبية تعمد إلغاء آلاف الوظائف

2020/04/30 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعمد شركات الطيران في العالم إلى إلغاء آلاف الوظائف متأثرة بشدة بأزمة فيروس كورونا الجديد من دون أي آفاق لاستعادة عافيتها قبل أشهر طويلة وربما سنوات.وفي رسالة مفتوحة، طلبت كبرى شركات الطيران الأوروبية دعما ماليا وتنظيميا “عاجلا” على الصعيد الأوروبي، وذلك قبل مؤتمر عبر الفيديو يعقده وزراء النقل الأربعاء فيما تتواصل […]

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