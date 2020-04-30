2020/04/30 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح معابر حدودية بين كردستان وإيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح معابر حدودية بين كردستان وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).