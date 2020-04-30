العلماء يرصدون

2020/04/30 | 23:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث عملية رصد أجريت بشأن الثقوب السوداء، عثر العلماء على ثقبين أسودين ضخمين "يرقصان" حول بعضهما البعض في مجرة توجد على بعد حوالي 3.5 مليار سنة ضوئية من كوكبنا.

ووفق ما ذكر موقع سبيس الأميركي، فإن الثقبين الأسودين يدوران حول بعضهما البعض في مجرة OJ 287.

وأوضح المصدر أن عملية الرقص هذه تثير انفجارا هائلا أكثر سطوعا من تريليون نجم، وهو الأمر الذي لاحظه الباحثون ودفعهم إلى إجراء الرصد والمعاينة.

ويعد أحد الثقوب السوداء عملاقا، حيث يكبر بنحو 18 مليار مرة من الشمس، وهو واحد من أكبر الثقوب السوداء التي اكتشفها العلماء على الإطلاق.

ووجد العلماء أن هذه الرقصة الثنائية تحدث مرتين كل 12 عاما، حيث يتحطم الثقب الأسود الأصغر حجما عبر قرص ضخم من الغبار والغاز يحيط بشريكه العملاق، مما يطلق العنان للانفجار.

وقالوا إن "هذا الثوران المذهل مشرق للغاية بحيث يمكن للعلماء اكتشافه من على الأرض".

ومن المتوقع أن يحدث الانفجار التالي في عام 2022، ليتلوه حدثان آخران في عامي 2033 و2034.

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