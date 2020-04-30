2020/04/30 | 23:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة ينفي تقاضي صحة البصرة 8 ملايين دينار عن كل مصاب بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة ينفي تقاضي صحة البصرة 8 ملايين دينار عن كل مصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة ينفي تقاضي صحة البصرة 8 ملايين دينار عن كل مصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).