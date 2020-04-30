العلماء يرصدون “رقصة مدمرة” في الفضاء بين ثقبين أسودين

2020/04/30 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في أحدث عملية رصد أجريت بشأن الثقوب السوداء، عثر العلماء على ثقبين أسودين ضخمين “يرقصان” حول بعضهما البعض في مجرة توجد على بعد حوالي 3.5 مليار سنة ضوئية من كوكبنا.ووفق ما ذكر موقع سبيس الأميركي، فإن الثقبين الأسودين يدوران حول بعضهما البعض في مجرة OJ 287.وأوضح المصدر أن عملية الرقص […]

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