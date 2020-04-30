استمرار إجراءات التحقيق في قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية

2020/04/30 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة اوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية مع احدى الشركات.وأشار الى القاء القبض على ثمانية من المتهمين الأساسيين، وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة وتم استعادة […]

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