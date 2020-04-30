وزارة النقل تعلن وصول 204 عراقيين قادمين من موسكو

2020/04/30 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة النقل ، اليوم الخميس ، عن وصول 204 عراقيين قادمين من موسكو الى بغداد .وذكر اعلام الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، عن” وصول 204 مواطنين عراقيين قادمين من موسكو ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في روسيا على متن الطائرة التي تحمل الطراز A321/YI-AGR التابعة […]

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