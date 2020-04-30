"90 في المئة منها في أوروبا والولايات المتحدة".. ارتفاع الوفيات بكورونا عالميا 

2020/05/01 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد معظم ركاب السفن السياحية (الكروز) إلى بيوتهم، بعد أن علقوا على متنها لفترة من الزمن جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وتمتنع دول كثيرة عن استقبالهم.لكن ما يفوق 100 ألف من طواقم تلك السفن بقوا عالقين على متنها حتى اليوم، بحسب تحقيق استقصائي نفذته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.وبحسب الصحيفة، فهناك 50 سفينة على الأقل سجلت على متنها إصابات بعدوى كورونا، لا تزال طواقمها عالقة.

وتواجه الطواقم وقتا عصيبا ما بين منع سفنهم من التوقف بالموانئ الدولية، وعدم إخلائهم بالطائرات للعودة إلى بيوتهم.

وبينما يعزل أفراد الطواقم أنفسهم في كابينات ضيقة، تم اقتطاع جزء من أجور بعضهم جراء الخسائر التي تكبدها مشغلوهم.

وتصف الصحيفة الطواقم العالقة بأنها باتت "أمة من المنبوذين العائمين الذين تقطعت بهم السبل على متن قوارب من جزر غالاباغوس إلى ميناء دبي".

ولا يتوفر لكثير من أفراد الطواقم سوى الحد الأدنى من إمكانيات التواصل مع العالم الخارجي، ما زاد معاناتهم وجعل إمكانية وصف حالتهم أكثر تعقيدا.

وتم رصد 17 حالة وفاة على الأقل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف البحارة العالقين.



كما تم نقل العشرات منهم إلى المستشفيات.

"جميعنا لدينا عائلات، وجميعنا نريد الذهاب إلى بيوتنا"، قال أحد أفراد طاقم سفينة "إم إس سي سي-فيو" العالقة على شواطئ أميركا الجنوبية منذ أكثر من شهر.

ورغم توقف دفع أجره من قبل الشركة التي يتبع لها، طالب البحار الصحيفة التي تحدثت إليه عبر الإنترنت بعدم نشر اسمه خشية أن يخسر وظيفته.

وأفاد البحار بأن الطواقم كانت تتحرك بحرية على متن السفينة، إلا أنهم تلقوا أوامر بالبقاء في غرفهم الضيقة منذ تأكيد إصابة أحد زملائهم بعدوى كورونا.

"لم تردنا أي معلومات حول متى سنذهب إلى بيوتنا أو ما الذي يقومون به لإعادة أفراد الطاقم إلى الوطن (..) نعيش في الكابينة كالسجناء"، قال البحار.

وقال متحدث باسم الإدارة المشغلة للسفينة إن الشركة "اتخذت قرارا صعبا لوقف عمليات سفينتها مؤقتا.



ونظرا لأن هذه الأزمة الصحية تسببت بإيقاف جميع سفننا حول العالم، اتفقنا مؤقتا على إعفاء معظم الطواقم من واجباتها، ونعمل على تحديد ودفع ثمن تذاكر الطيران لكل منهم للعودة بأمان إلى منزله لفترة التعليق المؤقت للسفن".

وأضاف المتحدث "نقدم لجميع أولئك الذين لا يزالون على متنها إقامة كاملة مجانا، ونخصص لكل منهم مقصورة ضيوف للاستخدام الفردي.



وقمنا بتحسين قوائم الطعام، ونوفر لهم إنترنت مجاني".

وينحدر معظم العاملين على السفن من دول نامية كالفلبين وإندونيسيا والهند.

وتاقاضى معظم الطواقم رقما يتراوح ما بين 1000 و2000 دولار أميركي.

وقدرت قوات حرس السواحل الأميركية بداية أبريل عدد أفراد الطواقم العالقة على متن السفن بنحو 93 ألف شخص، فقط في المياه الإقليمية الأميركية ومحيطها.

وتتوقع تحليلات الغارديان بوجود عشرات الآلاف من الطواقم الإضافية التي لا تزال عالقة في المياه في مكان ما على وجه الأرض.

وتم تعليق جميع رحلات السفن السياحية منذ 14 مارس، ما يعني أن عشرات الآلاف من الطواقم لا يزالون عالقين على متنها لأكثر من شهر.

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