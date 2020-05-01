الإعلام الأمني : سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الأنبار

2020/05/01 | 00:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الانبار اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن سقوط اربع قنابر هاون في الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، إن "أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكيلو 110 بمحافظة الأنبار ضمن قاطع الفوج الثاني طرق خارجية، دون خسائر تذكر".

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