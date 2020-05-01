القضاء: تم اعتقال ثمانية متهمين اساسيين بقضية التأمين بالتربية بينهم وكيل الوزارة

2020/05/01 | 00:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان التحقيق في قضية عقد تامين وزارة التربية مستمر، فيما اشار الى انه تم اعتقال ثمانية متهمين اساسيين بالقضية بينهم وكيل الوزارة.

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