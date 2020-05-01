المالية النيابية تطرح حلولاً قابلة للتنفيذ بهدف تأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة

2020/05/01 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، الخميس (30 نيسان 2020)، حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة، فيما أشار الى أن تأمينها لوحدها دون بقية النفقات التشغيلية يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق قد يحصل على 25% من إيرادات 2019 في 2020، ونحتاج سنويا 138 ترليون دينار اي ما يعادل 110 مليار دولار لتلبية جميع النفقات، ونحتاج 97 ترليون دينار اي ما يعادل 81 مليار لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط".

وأضاف، أن "النفقات الضرورية في العراق تصل قيمتها الى 72 مليار دولار وهي تتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات"، مبينا أن "النفط العراقي يباع حالياً بـ 16 دولارا تذهب نصفها كتكلفة استخراج".

وكشف الجبوري عن "تأمين الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية في شهر أيار ".

وطرح حلولاً لتأمين الرواتب لـ 4 اشهر مقبلة واوضح " انه بالامكان الاستفادة من سيولة نقدية للدولة تتوفر في مصرف الرافدين والبنك العراقي للتجارة، ولدينا وديعة قيمتها 4 مليار دولار لشراء أسلحة من أميركا من الممكن أن نتفاوض ونأخذ نصفها وكذلك من الممكن التفاوض مع البنك الدولي لاقتراض 2.2 مليار دولار، وهذه الحلول من الممكن إن تحل مشكلة الرواتب لـ 4 أشهر مقبلة".

وأكد أن "تأمين الرواتب فقط يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط".

ولفت رئيس اللجنة المالية، الى أنه "يجب أن نبيع برميل النفط بـ 71 دولارا لتأمين جميع النفقات"، مشيرا الى أن "المنافذ الحدودية من الممكن أن توفر للميزانية 8 مليار دولار لكن ما تحصل عليه نصف مليار بسبب الفساد والمنافذ غير شرعية".

وتابع أن "الاحتياطي من العملية الصعبة في المركزي 81 مليار دولار ويبقى ان 52 مليار دولار في كل الاحوال للحفاظ على قيمة العملة النقدية العراقية واذا استخدمنا الخزين بفيجب ان لا نتجاوز هذا الرقم، واذا عبثنا به قد تتعرض العملة العراقية الى خطر كبير يجعلها تنهار كما حصل في لبنان".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الخميس (30 نيسان 2020)، صدور قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء بوقف استيراد السيارات لـ 6 أشهر، فيما حدد الوضع القانوني لتعينات ما بعد 31 كانون الاول 2019.

يت

بغداد اليوم _ بغداد

رد القيادي في تحالف الفتح، سعد السعدي، الخميس 30-4-2020، على تصريحات تحدثت عن وجود زيادة في عدد مقاتلي الحشد الشعبي لـ"أسباب انتخابية وسياسية".

وقال سعد السعدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التصريحات الت

بغداد اليوم- كردستان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الخميس (30 نيسان 2020)، عن سبب منع حكومة إقليم كردستان من تسليم النفط إلى الحكومة المركزية في بغداد فيما علق على معلومات اشارت الى وجود جهات متنفذة في الاقليم تجبر حكومته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية النيابية تطرح حلولاً قابلة للتنفيذ بهدف تأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية النيابية تطرح حلولاً قابلة للتنفيذ بهدف تأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).