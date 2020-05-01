الجبوري يعلن صدور قرار بوقف استيراد السيارات لـ 6 أشهر ويحدد الوضع القانوني لتعيينات ما بعد 31 كانون الاول 2019

2020/05/01 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الخميس (30 نيسان 2020)، صدور قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء بوقف استيراد السيارات لـ 6 أشهر، فيما حدد الوضع القانوني لتعينات ما بعد 31 كانون الاول 2019.

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بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، الخميس (30 نيسان 2020)، حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة، فيما أشار الى أن تأمينها لوحدها دون بقية النفقات التشغيلية يتطلب بيع برميل ا

بغداد اليوم _ بغداد

رد القيادي في تحالف الفتح، سعد السعدي، الخميس 30-4-2020، على تصريحات تحدثت عن وجود زيادة في عدد مقاتلي الحشد الشعبي لـ"أسباب انتخابية وسياسية".

وقال سعد السعدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التصريحات الت

بغداد اليوم- كردستان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الخميس (30 نيسان 2020)، عن سبب منع حكومة إقليم كردستان من تسليم النفط إلى الحكومة المركزية في بغداد فيما علق على معلومات اشارت الى وجود جهات متنفذة في الاقليم تجبر حكومته

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