استشهاد ضابط واصابة افراد من عائلته بهجوم مسلح جنوب صلاح الدين

2020/05/01 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد ضابط واصابة افراد من عائلته بهجوم مسلح على منزله جنوب محافظة صلاح الدين.

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