البصرة تمدد حظر التجوال لاحتواء إصابات متصاعدة بكورونا

2020/05/01 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني يوم الخميس تمديد حظر التجوال أسبوعاً آخر للسيطرة على الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العيداني، وهو أيضاً رئيس خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في البصرة، خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان المحافظة، إنه تقرر "تمديد حظر التجوال الكلي حتى الخميس المقبل للسيطرة على الإصابات الجديدة بكورونا".

وسجلت البصرة في الأسبوع الجاري إصابات متصاعدة بفيروس كورونا، جراء عدم التزام بعض الأهالي بإجراءات الوقاية من الفيروس وإقامة تجمعات عامة من قبيل مجالس العزاء.

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