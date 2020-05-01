لجنة مكافحة كورونا ترفض إعادة فتح المساجد في كوردستان

2020/05/01 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن من المستحسن عدم فتح المساجد في الاقليم في الوقت الحاضر.

وجاء في بيان للجنة ورد لشفق نيوز، مخاطبا ائمة المساجد والمواطنين، انه بعد المطالب التي قدمها الائمة والمواطنون بشأن اعادة فتح ابواب المساجد خلال شهر رمضان وبعد مناقشة الموضوع مع وزراء الداخلية والصحة والاوقاف والشؤون الدينية والمحافظين، ارتأى الجميع ان من غير المستحسن فتح الجوامع في هذا الوقت.

وارجع البيان هذا القرار الى اكتشاف وتسجيل عدد من الحالات الجديدة بالاصابة بفيروس كورونا في مدن الاقليم، مبينة انها لاتريد ان يتحول ائمة المساجد الى سبب في زيادة تفشي الفيروس.

واضاف البيان انه من اجل عدم حصول الاختلاف وحماية الاجماع في الرأي بين علماء الدين والمجلس الاعلى للافتاء فان القرار يشمل جميع مساجد الاقليم.

كما اشار الى ان هذا الموضوع فيه جنبة صحية ويجب الا يتصور احد انه يتم تسييسه، بل بالعكس ان التفريق والخروج عن قرار اللجنة العليا والرأي الجماعي في الاقليم سيكون تفرقة وتمييزا سياسيا واجتماعيا.

وطالب البيان الجميع بالصبر لغاية العاشر من شهر ايار المقبل، داعيا للجميع باداء الصلاة والصيام والتعبد في بيوتهم.

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