تطبيق أردني لتتبع مخالطي مصابي كورونا

2020/05/01 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور فريق هندسة برمجيات في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الهاشمية، تطبيقاً للهواتف الذكية لمعرفة الأشخاص المخالطين لمصابي فيروس كورونا.وطور التطبيق الأستاذ المشارك في قسم هندسة البرمجيات، الدكتور عبدالرحمن فلاح الغويري ومجموعة من طلبته، حيث يحدد التطبيق الأشخاص المخالطين لمصابي فيروس كورونا من خلال تسجيل بيانات هواتفهم الذكية ضمن مسافة […]

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