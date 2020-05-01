أكثر مشاكل البشرة شيوعا في الحجر الصحي

2020/05/01 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “الكونفدنسيال” الإسبانية تقريرا تطرقت فيه إلى مجموعة من المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الجلد خلال فترة الحجر الصحي العام بسبب تفشي فيروس كورونا.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن السيناريو مجهول الملامح الذي نعيشه هذه الفترة قد يجعلنا نشعر بالإجهاد والكآبة.في هذا الصدد، يتأثر الجانب الجسدي بسبب الحجر المنزلي تماما مثل الجانبين […]

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