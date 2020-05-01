6 أعراض جديدة لكورونا

2020/05/01 | 00:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة 6 أعراض جديدة لمرض كورونا المستجد “كوفيد–19”.وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن هذه الأعراض ظهرت في وقت سابق على بعض المرضى، لكن لم تكن معتمدة رسميا كأعراض لهذا الفيروس.وكانت الأعراض الأساسية المعتمدة لدى الهيئة الأمريكية للإصابة بفيروس كوورنا هي: الحمى، والسعال، والضيق في التنفس.[…]

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