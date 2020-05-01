خلاف على ملكية (طاش ما طاش)

2020/05/01 | 00:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المخرج السعودي عامر الحمود، مدير جمعية الثقافة والفنون في الرياض، إن فكرة مسلسل “طاش ما طاش” تعود إليه، منوها أنه أنتج الموسم الأول والثاني من المسلسل من خلال شركته.وأضاف عامر الحمود في تصريحات متلفزة عبر برنامج “يا هلا” الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، أن كل ما تم إنتاجه من نسخ جديدة بالعمل بعد […]

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