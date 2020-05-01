الاعلام الامني: تدمير مواقع مهمة لداعش بقصف جوي في الانبار

2020/05/01 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، تدمير وحرق مواقع مهمة لعصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار.

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