أطعمة تسبب الجوع إذا تناولتها على السحور

2020/05/01 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يزداد الشعور بالجوع نهار شهر رمضان نتيجة تناول الأطعمة التي تشعرنا بالجوع على وجبة السحور.لذا نقدم لكم أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها على وجبة السحور، وفق ما نقلت مصراوي عن موقع “eatthis”.– العصائر: تحتوي العصائر على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه السكر في الدم ثم انخفاضه […]

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