باسم ياخور يبادر بالاعتذار لأيمن رضا

2020/05/01 | 00:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان السوري باسم ياخور، للمرة الأولى تفاصيل خلافه مع مواطنه الفنان أيمن رضا، قائلًا إنه لا يوجد شخص تسبب في وقيعة بيني وبين أيمن، مردفًا أن الأمور بينهما كانت على ما يرام حتى فترة قريبة.وقال باسم ياخور، في لقاء له مع الإعلامي أحمد الدرع، عبر تقنية البث المباشر على موقع “إنستغرام”، إنه استضاف […]

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