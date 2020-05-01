سد النهضة .. الأزمة المصرية ودروس الفشل - عصام شعبان حسن

2020/05/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_شعبان_حسن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، اًبي أحمد، في الذكري التاسعة لتأسيس سد النهضة في بلاده، بداية مرحلة تخزين المياه وملء السد مع موسم الأمطار المقبل (يونيو/حزيران – سبتمبر/أيلول).



ولم يكن الإعلان مفاجئا، فقد سبق وأن كشفت عنه وزارة الطاقة والمياه الإثيوبية ضمن خطط تشغيل السد، إلا أن القرار يخالف ما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم (مارس/آذار 2015)، ونص بنده الثالث عل ......





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