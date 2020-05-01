قضية بين جائحتين: جهل ونكبة - جواد بولس

2020/05/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس مرّت الذكرى الثانية والسبعون لنكبة الفلسطينيين في ظروف محلية وعالمية استثنائية؛ فعلى مستوى المعمورة ما زالت الحكومات والشعوب تتخبط في تداعيات جائحة الكورونا وآثارها المحتملة على النظام العالمي المتشكّل في زمن العولمة؛وعلى قوانينها التي كانت، في حسبة الكثيرين، راسخة كوشم على صدر مستقبل الشعوب ومصائرها المحتومة.



بينما في اسرائيل ما فتئ الصراع السياسي الداخلي على طبيعة نظام الحكم فيها متأجّجًا، وسيبل ......





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