2020/05/01 | 01:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة جديدة لعزاء الهارثة على لسان أهله يروونها من الحجر للمربد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 01:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة جديدة لعزاء الهارثة على لسان أهله يروونها من الحجر للمربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة جديدة لعزاء الهارثة على لسان أهله يروونها من الحجر للمربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).