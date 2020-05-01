ضوء على فيروس كورنا المستجد - جواد الديوان

2020/05/01 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان في بدايات القرن 21 (2003) ظهر فيروس سارس SARS-CoV في مدينة كاندوغ الصينية، وفي بداية العقد الثاني من القرن (2012) ظهر فيروس ميرس MERS-CoV، وفي نهاية العقد الثاني (2020) ظهر فيرس SARS-CoV-2 مسبب مرض كورونا المستجد COVID-19.



الفيروس الاول والثاني ترتبط بعائلة الفيروسات التاجية coronaviruses في الخفافيش.



وقصة الفيروس الاول تتلخص في انتقاله من كهف في ولاية يانن الصينية الى حيوان من السنوريات، وتم ......





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