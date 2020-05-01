لكي لا نفرط في التفاؤل - عصام شعبان حسن

2020/05/01 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_شعبان_حسن أصبح عنوان العالم بعد كورونا متكرّراً، يحمل تبشيراً بعالم جديد، أغلب وسائل الإعلام تستدعي الموضوع، وتنشر مراكز أبحاث مقالات مطولة ودراسات أولية، وتقديرات كثيرة يحظى بعضها بانتشار عربي تحمل قدراً من التفاؤل، يغلب عليه التمني والطمأنينة، أكثر من الموضوعية.



وبعضها يعتبر حقائق منظورة في العالم منذ سنوات اكتشافاتٍ جديدة.



ولا تختلف في ذلك التقديرات غير المتفائلة أيضاً، فما الجديد الذي يسوّقه بعضهم أن ال ......





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