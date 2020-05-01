عمران بن حطان الخارجي: ممثل الوجدان والعصيان - ميثم الجنابي

2020/05/01 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي للوجدان الثائر مآثره في المصير.



وهي الحالة التي تجعل الإرادة أسيرة الطغيان العارم للروح المتسامي.



وقد تكون هي الحالة الوحيدة التي تعطي لكلمة الطغيان أنغامها المذهلة في السماع الروحي للوجود، وأصواتها المغرية في القصائد الشعرية للحياة، ومذاقها الجميل في تاريخ التمرد والتشرد.



لكنها حالات مرهقة للعقل والضمير والروح والجسد، لكنها الوحيدة القادرة على صقل حيوية الوجدان وإبداع الجنان بمقاييس الحركة المتوت ......





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